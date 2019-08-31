Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos resepsiyonu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Mehmet Ali Kılıç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. 

Daha sonra Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "Bu zaferi bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, Türk milletinin istikbali için vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Resepsiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği'nden avcılara çağrı
Biyologlar Derneği'nden avcılara çağrı
İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi
İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başladı...
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başladı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim