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TDP Genel Başkanı Özyiğit KTMMOB’ni Ziyaret Etti

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:55
TDP Genel Başkanı Özyiğit KTMMOB’ni Ziyaret Etti

Özyiğit, KTMMOB’nin, son aşamasına gelinen “Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı”na yönelik, kamu yararına dönük olarak yönlendirici ve yol gösterici olması gerektiğini kaydetti. 

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanlarını ziyaret eden TDP heyeti, KTMMOB’ni ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara ve Safiye Özaltıner eşlik etti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit ve heyeti, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile İmar Planına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca, TDP’nin planın son şekline yönelik görüş ve düşünceleri ile planda yapılması istenilen değişiklikleri içeren önerilerden oluşan bir dosya Aysal’a takdim edildi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, kimsenin İmar Planına karşı olmadığını, ancak yürürlüğe girecek planın, plansızlığı ortadan kaldıracak, belirli zümrelere değil, kamu yararına olacak ve belediyeleri mağdur etmeyecek içerikte olması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bu noktada da birliğin görüş ve önerilerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Geçen günlerde ziyaret ettikleri belediye başkanlarının plana yönelik endişeleri olduğu bilgisi aldıklarını, birliğin de ilk nazarda bazı noktalarla ilgili çekince belirttiği bilgisini aldıklarını anımsatan Özyiğit, “KTMMOB ile de son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Aldığımız bilgiye göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri önceki akşam Birlik yetkililerine planın son şekline yönelik açıklamada bulundu. Birlik de görüş, öneri ve uyarılarını detaylı bir şekilde hem bakanlık hem de kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Bundan sonraki süreçte beklentimiz planın kamu yararına olacak şekilde revize edilmesidir” dedi.

Özyiğit, ülkesel ve bölgesel gelişimlerin kamu yararına ve planlı olması noktasında önemli görevleri bulunan Birliğin, İmar Planına yönelik görüş ve düşüncelerinin önemine vurgu yaparak, “İçişleri Bakanlığı, İmar Planının hazırlanması sürecinde diğer paydaşlar gibi KTMMOB görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. Birlik de ortaya koyacağı görüş, düşünce ve önerilerle bu planların kamu yararına olacak şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmalı, bu görüş ve düşüncelerini de toplumsal duyarlılığı artırmak adına kamuoyu ile paylaşmalıdır” diye konuştu.

Ülkenin geleceğini çok yakından ilgilendiren İmar Planına yönelik TDP olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini ve amaçlarının planın toplumun geneli yararına düzenlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Özyiğit, öncelikle kamu yararının olmasını hedeflediklerini, bunun kendileri açısından “olmazsa olmaz” olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
KTMMOB
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