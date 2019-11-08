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TDP heyeti DİSİ’yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve parti yetkililerinden oluşan bir heyet bugün Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyeti ile görüştü. DİSİ Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Özyiğit’in yanı sıra, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Dış ilişkiler Sekreteri Deniz Birinci ile Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu MYK üyesi Evrim Benzetsel yer aldı.

08 Kasım 2019 Cuma 15:00
TDP heyeti DİSİ’yi ziyaret etti

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında TDP Başkanı Özyiğit ile DİSİ Başkanı Neofitu tarafından ortak basın açıklaması yapıldı, sorular yanıtlandı.

TDP ile DİSİ heyetlerinin zaman zaman bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ile birlikte gerçekleştirilecek 3’lü görüşme öncesinde de daha önceden planlanmış şekilde bugün oldukça yararlı bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilen ortak açıklamada her iki partinin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşılması yönündeki kararlı tutumunun sürdüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada, çözümün temelinin de daha önce uzlaşılan ve kararlaştırılan BM Parametreleri, 11 Şubat Ortak belgesi ve 30 Haziran tarihli Guterres Çerçevesi olacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, her iki lidere de referans kavramlarında uzlaşarak çözümün sağlanması yönünde güçlü destek verildiği de belirtildi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit bir soru üzerine, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek 3’lü zirvenin olumlu bir zeminde ilerleyerek, Federal çözüme giden süreci hızlandırması arzu ve beklentisinde olduklarını belirtti. Özyiğit, “3’lü görüşmede referans şartlarında bir anlaşma olması ve hemen ardından da 5’li konferansın yapılarak müzakere sürecinin başlaması en büyük temennimizdir” dedi.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
TDPDışı
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