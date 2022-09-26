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TDP PM, TKP ile bütünleşme protokolünü kabul etti

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Parti Meclisi'nin TKP ile bütünleşme protokolünü oy çokluğu ile kabul ettiğini açıkladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:46
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TDP PM, TKP ile bütünleşme protokolünü kabul etti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) sonra TDP’nin de bütünleşme protokolünü oy çokluğu ile kabul ettiğini duyurdu.

TDP Genel Başkanı Atlı, “Bu ülkenin sosyal demokrat geleneği aydınlıktır, ilericiliktir, eşitliktir, adalettir. Hakkaniyetli olmaktır. Laikliktir, liyakattir, şeffaflıktır, toplumsal cinsiyet eşitliğidir, hesap verebilirliktir. En önemlisi de barıştır” ifadelerini kullandı.

Atlı, “Bu akşamki Parti Meclis toplantısında geçmişi değil geleceği seçtik. Demokrasi ve irade mücadelesi için bu önemli adımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TDPMine AtlıParti Meclisi
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