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TDP’den UBP’ye ret

Toplumcu Demokrasi Partisi, Ulusal Birlik Partisi’yle koalisyon görüşmesi yapmama tavsiye kararı aldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:01
TDP’den UBP’ye ret
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Toplumcu Demokrasi Partisi, Ulusal Birlik Partisi’yle koalisyon görüşmesi yapmama tavsiye kararı aldı.

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Cemal Özyiğit'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Az önce tamamlanan Genişletilmiş MYK toplantımızda almış olduğumuz Parti Meclisi'ne tavsiye kararı aşağıdaki gibidir. Halkımıza hayırlı olsun."

Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir."

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