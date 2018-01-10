TDP’den UBP’ye ret

Toplumcu Demokrasi Partisi, Ulusal Birlik Partisi’yle koalisyon görüşmesi yapmama tavsiye kararı aldı.

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Cemal Özyiğit'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Az önce tamamlanan Genişletilmiş MYK toplantımızda almış olduğumuz Parti Meclisi'ne tavsiye kararı aşağıdaki gibidir. Halkımıza hayırlı olsun."

Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir."