Tecavüz etmekle suçlanıyor

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan S.T mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlının 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral seks yaptırdığını ve tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, müştekinin ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını söyledi.

Polis, müştekinin ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini, bu nedenle yeniden doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Polis memuru Artan, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili 4 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca müşteki ile zanlının adli tıp doktoru kontrolünden de geçirileceğini belirterek, 8 gün süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.