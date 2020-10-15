Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi

Mağusa'da evine bırakmak için aracına aldığı, arkadaşının 16 yaşındaki kız kardeşine tecavüz edip kimseye söylememesi için bıçakla öldürmekle tehdit eden Ahmet Burhan Ayan, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Cinsel tecavüz suçu ile birlikte 5 davadan yargılanarak suçlu bulunan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 12 Ekim 2018 tarihinde Galpsides'te meydana geldi. Sanık Ayan, evine götürmek için aracına aldığı 16 yaşındaki kızı öpmeye çalışarak cinsel tecavüzde bulunup daha sonra ise kimseye söylememesi için bıçak çekip genç kıza şiddet tehdidinde bulunmuştu.

NADİRE BAHADİ / KIBRIS POSTASI