Tecavüz zanlıları 5 gün tutuklu kalacak

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Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde önceki gün yaşandığı iddia edilen olayda 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza tecavüz ettiği öne sürülen Ürdün uyruklu Moawia Al Awavdah ile suçla bağlantılı tutuklanan Anas Hayajneh dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Karaoğlanoğlu bölgesinde 30 Nisan saat 03.00 sıralarında zanlı Moawia Al Awavdah’ın evlerinde bulunan 24 yaşındaki S.K. isimli kadını darp edip, zanlı Anas Hayajneh’in yardımı ile ellerinden kollarından tutarak evin yatak odasına götürdüğünü ve arzusuna hilafen cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından müştekinin şikâyetçi olduğunu kaydeden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, darp ve zorlama olduğuna dair rapor alındığını söyledi. Polis, genç kadının darp edildiğine ve cinsel ilişkiye zorlandığına dair bulgular olduğunu ifade etti. Polis, olayın ardından aranan zanlıların evlerinde tespit edildiğini, bir polis ekibinin eve gittiğini, zanlı Moawia Al Awavdah’ın evde yakalandığını belirtti. Özcü, zanlı Anas Hayajneh’in ise mutfak penceresinden kaçtığını, kısa süre sonra da cadde üzerinde yürürken yakalandığını söyledi. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada çarşaf, yastıkların ve müştekiye ait şortun emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların avukatı ise tecavüz iddialarının doğru olmadığını, müştekinin kendi rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.