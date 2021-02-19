Tedarikçi firmaların saatleri değişti ! İşte detaylar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.
Alınan karara göre tedarikçi firmaların saatleri değişti.
KARAR ŞU ŞEKİLDE:
Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir.
- 22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
- 22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
- Pazartesi-Cuma günleri ise;
Marketler 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil)
Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.
Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır. 18:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.