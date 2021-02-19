Tedarikçi firmaların saatleri değişti ! İşte detaylar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.

Alınan karara göre tedarikçi firmaların saatleri değişti.

KARAR ŞU ŞEKİLDE:

Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir.

22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Pazartesi-Cuma günleri ise;

Marketler 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil)

Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır. 18:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.