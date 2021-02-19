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Tedarikçi firmaların saatleri değişti ! İşte detaylar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.

19 Şubat 2021 Cuma 20:47
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Tedarikçi firmaların saatleri değişti ! İşte detaylar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.

Alınan karara göre tedarikçi firmaların saatleri değişti.

KARAR ŞU ŞEKİLDE:

Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir.

  • 22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
  • 22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
  • Pazartesi-Cuma günleri ise;

Marketler 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil)

Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır.  18:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.

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