“Tek bir seçeneğe mahkum olmamak gerek”

Meclis Genel Kurulu 62. Madde tahtında yapılan konuşmalarla sürüyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konfederasyonun egemen eşit devletler tarafından kurulduğunu belirtti, işin temelinin iki ayrı egemen eşit devlet olduğunu ortada tutarsızlık bulunmadığını söyledi.

Önceki konuşmalara cevap veren Ertuğruloğlu “Konfederasyondan bahsetmek eşit egemen devlet iddiasından vazgeçilmiş gibi algılanmamalı” dedi.

Federal çözüm ifadesinin sadece federasyon olarak yorumlanmaması gerektiğini anlatan Ertuğruloğlu, federal başlığın altında hem federasyon hem konfederasyon bulunduğunu anlattı.

Eğer taraflar arasında yeni bir ortaklık söz konusu olacaksa bunun olsa olsa konfederasyon olabileceğini söyleyen ve eğer kelimesine vurgu yapan Ertuğruloğlu, iki egemen eşit devlet temelinden hareket edilmesi gerektiğini vurguladı, AB’yi konfederasyona örnek gösterdi.

Ertuğruloğlu tek bir seçeneğe mahkum olmamak gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir toplumu muamelesi gördüğü müddetçe Rum’un çözüm istemesinin mümkün olmadığını anlatan Ertuğruloğlu, şu anki süreçte böyle bir çözüm isteği varmış gibi yapıp Kıbrıslı Türkleri masaya oturtarak zaman kaybettirdiğini ifade etti.

Bu çerçevede Kıbrıslı Türklere en büyük zararı Birleşmiş Milletlerin verdiğini söyleyen Ertuğruloğlu, bunu ifade ettikleri zaman çözüm karşıtı ilan edildiklerini ancak bu ifadeyi asla kabul etmediklerini, anlaşmadan uzaklaştıranın BM ve Güney Kıbrıs’ın yaklaşımı olduğunu dile getirdi.

Yeni bir ortaklık olacaksa 1960 ortaklığının üzerine kurulduğu temellerden daha sağlam bir zemine kurulması gerektiğini anlatan Ertuğruloğlu, egemenlik dediklerinde, devlet dediklerinde eleştirildiklerini ancak kendilerinin milletvekili andını ve cumhurbaşkanı andını ciddiye aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yerinden söz alarak, hukuki terimlerin içeriğine ayrıntılı şekilde bakmanın önemli olduğunu ifade ederek, 11 Şubat açıklamasına işaret etti.

Özyiğit bu şekilde hareket ederek Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis’i haklı pozisyona getirdiklerini savundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da bu görüşlere katılmadıklarını, detaylı konuşmaların bütçe görüşmeleri sırasında yapılacağını anlattı.

CTP Milletvekili Özdil Nami’nin “bu temel görüşlerini hayata geçirmekten kendilerini geri tutanın ne olduğu, ne gibi adımlar atıldığının, ne gibi görüşmeler yapıldığını” sorması üzerine Bakan Ertuğruloğlu, önce Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Ertuğruloğlu’nun cevabı sırasında Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.