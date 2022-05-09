Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Flaş Haber
Teknecik'ten mazot çalındı!
Kapat

Teknecik'ten mazot çalındı!

Teknecik Elektrik Santrali’nden mazot çalındığı ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı öğrenildi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:58
2963 Okunma
Teknecik'ten mazot çalındı!

Teknecik Elektrik Santrali’nden mazot çalındığı ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Kuruma yakın güvenilir bir kaynak Teknecik Elektrik Santrali’nde aylar önce dizel bakım bölümünden mazot çalındığını ancak olayın kurumdaki bazı üst düzey yetkililer tarafından kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Aynı kaynak ancak KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından soruşturma başlatıldığını ve olayın polise intikal ettirildiğini de belirtti.

Genel müdürlük tarafından bir soruşturma memuru atanırken, hırsızlık suçuna karışan kişinin T.K isimli şahıs olduğu söyleniyor…

Haber - Kaynak : Bugün Kıbrıs

Son Güncelleme: 09.05.2022 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şaziye Gönül Raman hayatını kaybetti
Şaziye Gönül Raman hayatını kaybetti
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GELSİN
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GELSİN
Ataoğlu ve Arıklı'dan çarpıcı açıklama!
Ataoğlu ve Arıklı'dan çarpıcı açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim