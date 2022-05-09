Teknecik'ten mazot çalındı!

Teknecik Elektrik Santrali’nden mazot çalındığı ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Kuruma yakın güvenilir bir kaynak Teknecik Elektrik Santrali’nde aylar önce dizel bakım bölümünden mazot çalındığını ancak olayın kurumdaki bazı üst düzey yetkililer tarafından kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Aynı kaynak ancak KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından soruşturma başlatıldığını ve olayın polise intikal ettirildiğini de belirtti.

Genel müdürlük tarafından bir soruşturma memuru atanırken, hırsızlık suçuna karışan kişinin T.K isimli şahıs olduğu söyleniyor…

Haber - Kaynak : Bugün Kıbrıs