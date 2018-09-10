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Telefon borcu olanlar dikkat

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:31
Telefon borcu olanlar dikkat

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, ayrıca Şubat 2018 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin iptal edileceği de kaydedildi

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Anahtar Kelimeler:
Telefon BorcuHaberKKTC
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