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Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

09 Ekim 2021 Cumartesi 09:58
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Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak
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Yol yapımı sırasında zarar gören İskele- Mehmetçik arasındaki fiber optik kablosu tamir edilecek.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tamir çalışması bugün 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Çalışma sırasında Büyükkonuk- Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  Yenierenköy Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacak.

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