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Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara duyuru

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 31 Mayıs'a kadar olan borçlarını en geç 12 Ağustos 2022 tarihine kadar kapatmaları gerektiği bildirildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 14:18
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Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara duyuru
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Daireden yapılan duyuruda, 31 Mayıs 2022 sonu itibariyla hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği bildirildi.

Ayrıca, Ocak 2022 ayı sonu itibarıyla Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Duyuruda, "Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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