Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Temas edenler karantina oteline gönderiliyor!

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre bulaşın daha da artmaması için böyle bir uygulamaya gidildiği ve bulaş zincirini bir yerde durdurulmasının planlandığı kaydedildi.

22 Mart 2020 Pazar 21:00
4477 Okunma
Temas edenler karantina oteline gönderiliyor!

Haber Kıbrıs'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüs vakalarında bulaşma zincirinin daha da büyümemesi için ilk vakaların temas ettiği ve 14 gün içerisinde olan tüm kişileri karantina oteline gönderiyor.

Haber Kıbrıs’ın iddiasına göre bulaşın daha da artmaması için böyle bir uygulamaya gidildiği ve bulaş zincirini bir yerde durdurulmasının planlandığı kaydedildi.

İlk vakalarla herhangi bir temas içerisinde olan kişilerin tek tek tespit edildiği ve gerek test gerekse karantina oteline gönderme stratejisi uygulamaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2020-03-22 21:13:44

İsim de verin belki benle de temasda bulundu bu şahıslar. Arkadaşlar devletimiz gerçekten büyük işler başardı son 15 günde ama akşam 7 sabah 7 sokaka çıkma yasak lamalı ve özelikle isimler açıklanmalı bu yüz kızartıcı bir şey değil hepimizin başına gelecek durumlar bunlar Lütfen bu konu BAKANLARMIZA DUYURULMALIDIR .ALLAH ONLARIN VE GÖRVEV BAŞINDA OLAN HERKİM VARİSE ALLAH RAZI OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Yasağı polislerimize bırakma lüksümüz yok”
“Yasağı polislerimize bırakma lüksümüz yok”
Sağlık Bakanı'ndan korona açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan korona açıklaması
KKTC'de üç yeni vaka
KKTC'de üç yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim