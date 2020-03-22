Temas edenler karantina oteline gönderiliyor!

Haber Kıbrıs'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüs vakalarında bulaşma zincirinin daha da büyümemesi için ilk vakaların temas ettiği ve 14 gün içerisinde olan tüm kişileri karantina oteline gönderiyor.
Haber Kıbrıs’ın iddiasına göre bulaşın daha da artmaması için böyle bir uygulamaya gidildiği ve bulaş zincirini bir yerde durdurulmasının planlandığı kaydedildi.
İlk vakalarla herhangi bir temas içerisinde olan kişilerin tek tek tespit edildiği ve gerek test gerekse karantina oteline gönderme stratejisi uygulamaya başlandığı kaydedildi.
Kaynak: Haber Kıbrıs
İsim de verin belki benle de temasda bulundu bu şahıslar. Arkadaşlar devletimiz gerçekten büyük işler başardı son 15 günde ama akşam 7 sabah 7 sokaka çıkma yasak lamalı ve özelikle isimler açıklanmalı bu yüz kızartıcı bir şey değil hepimizin başına gelecek durumlar bunlar Lütfen bu konu BAKANLARMIZA DUYURULMALIDIR .ALLAH ONLARIN VE GÖRVEV BAŞINDA OLAN HERKİM VARİSE ALLAH RAZI OLSUN