Temas edenler karantina oteline gönderiliyor!

Haber Kıbrıs'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, corona virüs vakalarında bulaşma zincirinin daha da büyümemesi için ilk vakaların temas ettiği ve 14 gün içerisinde olan tüm kişileri karantina oteline gönderiyor.

Haber Kıbrıs’ın iddiasına göre bulaşın daha da artmaması için böyle bir uygulamaya gidildiği ve bulaş zincirini bir yerde durdurulmasının planlandığı kaydedildi.

İlk vakalarla herhangi bir temas içerisinde olan kişilerin tek tek tespit edildiği ve gerek test gerekse karantina oteline gönderme stratejisi uygulamaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kıbrıs