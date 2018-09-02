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Temizlik İçin Gittiği Evde Para Çalmaktan Tutuklandı

Ozanköy ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen hırsızlıklar nedeniyle iki kişi tutuklandı.

02 Eylül 2018 Pazar 11:59
Temizlik İçin Gittiği Evde Para Çalmaktan Tutuklandı

Polis basın bültenine göre, Ozanköy’de 29 Ağustos’ta S.A. (E-32), Vernon James Weir Attwel’e ait eve girerek evdeki kasayı hasara uğrattıktan sonra kasadaki muhtelif ziynet eşyalarını,140 sterlin, 1000 TL nakit para ve bir dizüstü bilgisayarı çaldı.
Tutuklanan S.A.’yla ilgili soruşturmada, zanlının 25 Ağustos’ta da Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin spa bölümünde müşteri olarak bulunan bir kişinin dolabından bir kol saati, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi.
 

TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDE PARA ÇALDI TUTUKLANDI
Yeniboğaziçi’nde 31 Ağustos’ta temizlik için gittiği evden para çalan D.G. (K-39) tutuklandı.
Zanlının ev temizliği için gittiği evde Hasan Üçton’a ait cüzdandan 1000 TL ve 50 Euro nakit para çaldığı belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
OzanköyYeniboğaziçiHaberKKTCKıbrıs
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