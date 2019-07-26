Temizlik yaptığı evden para çaldı, tutuklandı!

Lefkoşa’da temizlik yaptığı evden para çaldığı tespit edilen zanlı Jumahal Narova tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, zanlı Jumahal Narova’nın "Müstahdem tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 24.07.2019 tarihinde Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının Lefkoşa'da sakin Ersen Okman'a ait ikametgâhın bahçesinde çamaşır teli üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Şikâyetin geri çekildiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, çalışma izinli olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)