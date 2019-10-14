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Terör hedefleri böyle vuruldu

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:33
Terör hedefleri böyle vuruldu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde, tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, görüntüyü "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" başlığı ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı
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AntiTeror 2019-10-14 12:53:18

geberin oç ları

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RTE askeri 2019-10-14 14:06:40

HEPİNİZİN AMINA BÖYLE KOYACAZ ÇOLUK ÇOCUK BACI ANA AVRAT DEMEDEN APONUN YAVŞAKLARI

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12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE 2019-10-14 14:12:54

BÜTÜN PKK-YPG-SDG-HDP LİLER HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ.SELAHATTİN DEMİRTAŞ,SIRRI SÜREYYA ÖNDER,MİTHAT SANCAR HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ.

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12 NUMARA.ORG 2019-10-14 14:16:46

SEZGİN TANRIKULU SEN BİR OROSPU ÇOCUĞUSUN.

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12 NUMARA.ORG-FENERLİ VATANSEVER 2019-10-14 14:19:39

OROSPU ÇOCUĞU ABDULLAH ÖCALAN.

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