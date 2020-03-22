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“Test sonucu belli değil”

Harmancı: “Her koşulda olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim olmasa da siyasi sorumluluğu elbette bendedir”

22 Mart 2020 Pazar 22:46
2749 Okunma
“Test sonucu belli değil”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yemek dağıtımı yapan bir kişiye koronavirüs tanısı kondu söylentileri üzerine açıklama yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

Değerli arkadaşlar, gençlerin dün dağıtım yaptıktan sonra akşama doğru bir tanesinin ailesinin hastalığı ile ilgili olumsuz bir bilgi geldi. Şu an arkadaşımız teste girdi. Testin sonucu belli oldu haberleri asılsızdır. Sonucu sabaha belli olur herhalde.

Dün arkadaşlarımız tam teçhizatlıydı yani maske, eldiven ve tulum. Paketler hazırdı ve belediye dışındaydı ve kendi araçlarıydı.

Doktorlar çok çok az bir risk taşıdığını marketlerdeki her poşet kadar bir risk olduğunu belirttiler.

Dağıtım yaptıkları 10/15 evin adres listesi bellidir.

Her koşulda olayla ilgili olarak herhangi bir bilgim olmasa da siyasi sorumluluğu elbette bendedir, test sonuçlarından bağımsız olarak da bu sorumluluğu bu ortam dinince elbette vermeye hazırım.

Süreçle ilgili yeni bir gelişme olursa sizlere bilgi aktaracağım.

Yorumlar
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işimiz zor 2020-03-22 23:34:05

burada sorun yardıma vatandaşın sağlık durumu değil. "gençlerin dün dağıtım yaptıktan sonra akşama doğru bir tanesinin ailesinin hastalığı ile ilgili olumsuz bir bilgi geldi." ailesinin sağlık durumu ile ilgili aldığı haber olumsuz. çünkü daha önce pozitif çıkan 2 vaka ile yakın temasa girmiş. yani dağıtıma gitmeden önce risk altında olduğunu biliyor olması lazım. bu sorumsuzluk. başkanın değil, bireyin sorumsuzluğu. gahramanlık hikayelerini galdırmayan bir süreçten geçiyoruz.

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