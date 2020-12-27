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“Test sonucu negatif”

Dün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli iki hemşirenin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu hakkında çıkan haberlerin doğru olduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı.

27 Aralık 2020 Pazar 16:43
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“Test sonucu negatif”

Dün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli iki hemşirenin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu hakkında çıkan haberlerin doğru olduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen çalışanın test sonucunun negatif olduğu ve şu anda karantinada olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dün yüksek ateş şikâyeti nedeni ile test yaptıran ve test sonuçları pozitif çıkan üç hemşiremize ve diğer tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İçerisinden geçtiğimiz böylesi bir küresel salgın döneminde, pozitif vakalar gibi, temaslı kişilerin olması da bu sürecin doğal bir sonucudur. Ülkemizde süreç ilk günden beridir son derece başarılı bir şekilde yönetilmektedir.

Bazı haber kaynaklarında, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu haberi yer almıştır. Söz konusu bilgi doğrudur. Ancak çalışanımızın test sonucu negatif olmakla birlikte, kendisi şu anda temaslı karantinasındadır. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gereken önlemler alınmıştır. Bu vesile ile bir kere daha tüm halkımıza, bu zor süreçte, maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara eksiksizce uymaları gerektiğini belirtir, hem ülkemizin hem de dünyanın bir an önce bu süreci geride bırakmasını dileriz.”

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