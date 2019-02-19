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Tetikçi cezaevine gönderildi

Emre Yalçın, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 

19 Şubat 2019 Salı 12:28
Tetikçi cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

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 Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş edip, Serkan Kısa’yı yaralayan Emre Yalçın’ın etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti. Aydın, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlık raporlarının beklendiğini söyledi. Aydın, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gifa AirwaysEmre Yalçın
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