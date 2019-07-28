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“Tetkikler Türkiye’ye gönderildi”

Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi gören Hilmi Bolel’in hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yoğun bir çalışma başlatıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:56
“Tetkikler Türkiye’ye gönderildi”

Sağlık Bakanlığı’nda önceki gün “Batı Nil Virüsü” konusunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Hükümetin atacağı adımların belirlendiği toplantının ardından dün de Sağlık Bakanlı Ali Pilli Serdarlı, Akdoğan, Vadili, İnönü, Paşaköy ve Beyarmudu Belediye Başkanları ve temsilcileri ile Batı Nil virüsü hakkında görüştü.

BRT’ye bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, halkın korkmasını gerektirecek bir durum olmadığını, Batı Nil Virüsü ile ilgili gereken her türlü tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vadili’de Belediye başkan ve vekilleri ile bir araya geldiğini ifade eden Bakan Pilli, toplantıda sorunları tartıştıklarını ve hükümet olarak nasıl yardımcı olabileceklerini görüştüklerini söyledi.

Koruyucu tedbirlere çok önem verdiklerini, önümüzdeki günlerde Bakanlık olarak bu tedbirlerin nerede nasıl alınacağının ciddi masaya yatırılacağını kaydeden Pilli, “tüm paydaşların elini taşın altına koyması lazım. Herkesin vereceği mücadele ile ancak bu sorunlar çözülür” dedi.

Belediyelerle yaptıkları görüşmede pire, kene, bit, karasinek ve farelerle ilgili şikâyetlerin de gündeme geldiğini belirten Bakan Pilli, önlem alınmazsa ileride bunların da sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Halkın da bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Bakan Pilli, “halk da üstüne düşen görevleri yapmak durumundadır” dedi.

Hastaların durumu ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Pilli, yapılan tahliller sonucunda üç kişide virüsün tespit edildiğini, birinin hayatını kaybettiğini, binin taburcu olduğunu, birinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yedi hastanın ise hastanede gözlem altında tutulduğunu, tetkiklerin Türkiye’ye gönderildiğini ve sonuçlarını beklendiğini söyleyen Pilli, hastaların gelen durumlarının iyi olduğunu belirtti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi BoleBatı Nil Virüsü
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