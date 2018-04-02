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Tezgahın kralı Fasulye

Başkent Lefkoşa’da her hafta sonu kurulan pazar, güneşli havanın da etkisi ile ülkenin dört bir yanından ziyaretçileri ağırladı. Birçok sebze ve meyve fiyatları düşüş gösterirken, bazılarının fiyatları ise cep yaktı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
Tezgahın kralı Fasulye

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Başkent Lefkoşa’da Otobüs Terminali içerisine kurulan pazar, bu hafta sonu yine insan akınına uğradı. Ülkenin dört bir tarafından pazara gelen vatandaşlar gönüllerince alışveriş yaptı. Güneşli havanın da etkisiyle vatandaş pazar yerine akın etti.

Domates, salatalık 5-6 TL arası

Pazarda her çeşit meyve ve sebzenin bulunduğu tezgahlarda çeşit çeşit fiyatlar da görmek mümkün. Örneğin marul, maydanoz, taze soğan gibi yeşilliklerin fiyatı tezgâhlarda 1 buçuk ve 2 TL arasında yerini aldı. Domates ve salatalık 4 ile 5 TL arasında satıldı. Elma, armut, muz gibi meyveler ise 5-6 TL civarında satışa sunuldu.

Fasulyenin fiyatı düşmüyor

Tezgahlarda yer alan ürünler arasında en yüksek fiyatlar ise şu şekildeydi; bezelye 6 TL, çilek 8 TL, taze fasulye 10 ile 12 TL arası, Ayşe kadın fasulye 8 ile 10 TL arası, Kapya Biber 10 TL, mantar 8 TL, yerli patlıcan 8 TL, kivi 10 TL.

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