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Tibuk'a bilgi sızdırıldı mı?

Ada Basını Haber Merkezi’nin gündeme taşıdığı “Merit-Albay ilişkisi” haberi sonrası Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel ile Besim Tibuk arasındaki ilişkinin boyutu merak ediliyor.

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:39
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Tibuk'a bilgi sızdırıldı mı?

Ada Basını Haber Merkezi’nin gündeme taşıdığı “Merit-Albay ilişkisi” haberi sonrası Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel ile Besim Tibuk arasındaki ilişkinin boyutu merak ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda kendine ait televizyon kanalında FETÖ terör örgütünü öven, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise hakaret eden Merit Oteller Grubu Sahibi Besim Tibuk hakkında Türkiye’de terör örgütüne destek ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.  Hatta yaşanılan bu olaydan sonra TV kanalı da Türk-Sat’tan atılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise FETÖ’nün terör örgütü listesinde olmasına rağmen Besim Tibuk hakkında dava açılmaması TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Tezel’in mevkisinden dolayı Tibuk’a bilgi sızdırıp sızdırmadığı, ikili arasındaki derin ilişkiden dolayı KKTC’de FETÖ’den aranan kişilerin listesini verip vermediği sorgulanıyor. Bilindiği üzere FETÖ’den aranan birçok kişi aniden adadan ayrılmıştı.

Yine Tezel’in, özellikle Besim Tibuk’un oğlu Murat Tibuk ve Merit Royal Gazino Müdürü Murat Yılmaz ile sürekli bağlantıda olduğu belirtilirken, üçlü arasındaki telefon kayıtlarının araştırıldığı takdirde çok önemli bilgilerin ortaya çıkacağını ifade eden kaynağımız, “polis mutlaka bu üç kişi arasında geçen konuşma kayıtlarını incelemeli” dedi.

KAYNAK : ADA BASINI

Anahtar Kelimeler:
Besim TibukMerit OtellerAlbayÖzel Jet SoruşturmasıMurat Yılmaz
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