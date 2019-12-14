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TİKA'nın yurt dışındaki 62. ofisi KKTC'de açılıyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yurt dışındaki 62. temsilciliği olan Lefkoşa ofisi hizmet binası törenle açılacak.

14 Aralık 2019 Cumartesi 11:59
TİKA'nın yurt dışındaki 62. ofisi KKTC'de açılıyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yurt dışındaki 62. temsilciliği olan Lefkoşa ofisi hizmet binası törenle açılacak.

Türkiye  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yurt dışındaki 62. temsilciliği olan Lefkoşa ofisi hizmet binası törenle açılacak.


Türkiye  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile 16 Aralık Pazartesi günü Lefkoşa'da "KKTC Turizm Tanıtım Programı" ve TİKA Lefkoşa ofisi açılış töreni düzenlenecek. Açılış töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin ilk kez kamuoyu ile paylaşılacağı "KKTC Turizm Tanıtım Programı" gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TİKA'nın katkıları ve Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliği ile hazırlanan filmler, aynı zamanda TİKA'nın, Lefkoşa ofisi açıldıktan sonra ülkedeki ilk projesi olma özelliğini de taşıyor.

Tanıtım programından sonra Kıbrıslı sanatçı Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan ve adanın tarihi perspektifini folklorik öğeler ile birlikte kostümler üzerinden anlattığı "Varım, Varlığım" gösterisi sahnelenecek. "Varım, Varlığım" gösterisi ile Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurup yaşatana kadarki mücadelesi ve nasıl bir coğrafya ve iklimde bunların cereyan ettiğini 60 kişilik bir ekiple kostümler ve sahne gösterileri üzerinden anlatılacak.


TİKA'nın yurt dışındaki 62. ofisi KKTC'de açılıyor


Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği yaklaşık 30.000 proje ve faaliyet ile Türkiye'nin tecrübesini dost ülkelerle paylaşan TİKA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa ofisini açarak faaliyet alanını genişletiyor. Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada, 60 ülkedeki ofisleri ile Türkiye'nin birçok alandaki tecrübesini 30 yıla yakın bir süredir dost ve kardeş ülkeler ile paylaşan TİKA, Lefkoşa'da açılan ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aktif bir şekilde faaliyetlerine başlıyor. Medeniyetin beşiği Akdeniz'in kalbinde KKTC'nin geleceğine yatırım yapmak, Kıbrıs Türkleri ile birlikte, onlarla el ele vererek Ada'nın potansiyelini ortaya çıkarmak adına TİKA; kültür, sanat, üretim, bilim, teknoloji ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda alanda proje gerçekleştirecek.


KKTC'nin hem komşuları ile hem de gönül coğrafyası ile ilişkilerinin birer iş birliği sahasına dönüşmesi ve bu iş birliğinin de istikrar ve refah üreten mekanizmalar haline gelmesi amacıyla projeler üretecek olan TİKA, özellikle turizm alanındaki projeleri ile KKTC'nin bu alandaki zenginliğine katkı sağlayacak. Dünya Turizm Örgütü'nün öngörülerine göre, gelecek 40 yıl içerisinde en hızlı ve düzenli büyüyecek sektörlerden birisinin turizm olduğunun bilincinde olan ülkemiz atılacak adımlara ve Ada'nın yeni başarı hikayelerine katkı vermek için faaliyetler üretecek.


Öte yandan TİKA tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugüne kadar kalkınma ve kültürel işbirliği alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirildi. Merhum Alparslan Türkeş'in doğduğu evin TİKA tarafından yenilenerek müzeye dönüştürüldü ve müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 21 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdi.


Ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında, KKTC Kültür Dairesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve orkestra şefi Ali Hoca'nın bestelediği, KKTC'ye ait ilk opera eseri olan Arap Ali Destanı'nın da prömiyeri yapıldı. 

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
TİKAKKTCHaber
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sad 2019-12-14 12:11:30

sonuna kadar destekçisiyiz... hayırlı olsun Allah utandırmasın..

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dervis 2019-12-14 13:36:46

vali gonderin vali..

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Gibri 2019-12-14 15:52:49

Kokten dinci AKP nin son hamleleri,

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