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TİKA’dan KKTC’li genç bilişimcilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği’ne inovatif yazılım ve aplikasyon geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek donanım desteğinde bulunuldu.

08 Ocak 2021 Cuma 16:36
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TİKA’dan KKTC’li genç bilişimcilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği’ne inovatif yazılım ve aplikasyon geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek donanım desteğinde bulunuldu.

Yazılım ve bilişim alanında proje geliştirmek isteyen girişimci gençlerin kurduğu Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, KKTC’deki genç bilişimcileri bir araya getirmeyi ve destek olmayı amaçlıyor. Dernek bünyesinde bir araya gelen gençlerin TİKA tarafından sağlanan malzeme ve donanım desteği ile ilk aşamada “akıllı ev sistemleri”, “işletmelere mobil destek”, “gıda siparişi” ve “dijital medya uygulamaları” konularında 4 proje gerçekleştirmeleri planlanıyor.

Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği Başkanı Alkın Halitoğlu, katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkür ederek, dernek bünyesinde oluşturulan merkezin ülkedeki tüm gençlerin kullanımına açık olacağını belirtti. Halitoğlu, “Ülkemizde çok iyi fikirler ve planlar olduğuna inanıyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı hayallerini erteleyen yetenekli gençlerimizin olduğunu biliyoruz. Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği olarak TİKA’nın da destekleri ile bu gençlerimizin proje ve fikirlerini hayata geçirmeleri sürecinde kendilerine yardımcı olmayı ve ülkemizin bilişim alanında daha iyi noktalara gelmelerine katkı sunmayı umuyoruz’’ dedi.

Yazılım ile ilgili atölyeler ve eğitimlerin de düzenlenmesinin planlandığı dernekte gençlerin bir araya gelerek inovatif yazılımlar ve aplikasyonlar geliştirmesi ve fikirlerini üretime dönüştürerek iş sahibi olmalarının önünün açılması, tüm bu çalışmaların Ar-Ge merkezi modeli ile kurumsallaştırılarak daha üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

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