Tilki: 1974’ten bu yana 2 Bin’e yakın insanımızı kazalarda kaybettik

Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki, Kuzey Kıbrıs’ ta bu güne kadar gerekli trafik güvenliği ve ulaştırma sisteminin oluşturulmamasının ülkeyi vahim ötesi bir duruma getirerek 1974 yılından bu güne kadar 2 bine yakın insanın maalesef trafikte kaybedildiğine işaret etti.

Tilki, tüm istatistikler ve her gün yayınlanan haberlerin de bu durumu açıkça ortaya serdiğini ifade ederek, “Çok üzücüdür ki, geçmiş yönetimler bu farkındalığı gerektiğince ortaya koyamadılar, ve bu vahim ötesi durumu değiştirmeyi düşünmek dahi istemediler” dedi.

Tilki, dün birlik olarak ziyaret ettikleri Başbakan Ersin Tatar’a, trafikteki sorunlara işaret eden ve çözüm önerileri sıralayan bir yazı verdi. Başbakan’ın, pazartesi günü trafik için yaptığı toplantı ve akabindeki açıklamanın kendilerine umut verdiğini kaydeden Tilki, şöyle devam etti:

“Geciktirilmiş olan değişimi ve zihniyeti kararlılıkla değiştireceğinizden ve bir Başbakan olarak tüm imkanları seferber edeceğinizden asla ve asla hiç şüphemiz yoktur. Yapmış olduğunuz bu tarihi toplantının bizler tarafından son derece memnun karşıladığımızı ve göstermiş olduğunuz bu irade için size sonsuz teşekkürlerimizi sunduğumuzu bir kez daha belirmekte yarar görüyoruz. Bizler KKTC Şoför Okulları Birliği olarak her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bildirerek yapacağımız çalışmalarda ülkemiz adına gurur duyacağımızı bildiririz.”

Tilki, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni polis istihdam kararının faydalı ve gerekli olduğunu, bu ve bunun gibi eksikliklerin belirlenmesi için Başbakanlık bünyesinde uzman ekipler kurularak, yollardaki eksiklikler ve yanlışların bir an evvel belirlenmesi için çalışmalara başlanarak, ülkenin daha güvenli, yaşanılabilinir duruma getirilmesinin sağlanmasını dilediklerini belirtti.

Tilki şöyle devam etti:

“Trafik ve çevre ülkenin aynasıdır. Bunun için gerek insanımızın kurallara uymasını sağlanmasını, gerek ise gelen turistlerimizin görmüş olduğu ilk intiba son derece önemli olmakla beraber insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamak sizlerin hükümet yetkililerinin asli görevi olduğunu hatırlatmamızda yarar görüyoruz. Trafikte ölüm ve ciddi yaralanmaları kabullenmemiz mümkün değildir. Dolayısı ile, altını çizerek belirmek isteriz ki, hem toplum, hem de devlet yapısı olarak değişmemiz şarttır. Ancak, değişimler zordur ve bizler zoru başarmak için kararlı bir şekilde her türlü desteği vermeye katkı koymaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Yukarıda belirttiğim gibi Başbakanlığa bağlı bir Trafik biriminin oluşması için hızlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmektedir ve ‘Trafik Güvenliği ve Ulaştırma’ alanlarında tecrübeli ve bilimsel düzeyde çalışacak bir takımın oluşturulması için gerekli değişimin sağlanması çok önemlidir.”

Tilki, dünyanın başarılı şekilde kullandığı “eğitim, denetim ve mühendislik, acil hizmetlerin Yani 4E sisteminden başlayarak toplam 7 unsurdan oluşan Trafik Güvenliği sistemini hayata geçirmek için çalışmaların da hızlandırılmasının” kaçınılmaz olduğunu ancak atılacak adımda “eğitimin” değişimin en temel unsuru olması gerektiğini vurguladı.

Hayata geçirilmesi gereken projelerin çok kısa, kısa, orta ve uzun vadede sınıflandırılması gerektiğini ve çalışmaların başlanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tilki, önerilerinin bazılarını örnekleyerek şöyle sıraladı:

“Anaokul seviyesinden başlayarak Lise düzeyini ve hatta üniversitelerimizi de kapsayacak şekilde çağdaş bir Trafik Güvenliği Eğitimi Sistemi’ni ülkemize kazandırmak için geçmişte başlatılan çalışmaların hızlandırılması ve topluma kazandırılması son derece önemlidir. Ayrıca halkımızın Trafik Güvenliği farkındalığını artırıcı faaliyetler yapmanın son derece faydalı olacağına inancımız tamdır.

Trafik hız tespit kameralarının kullanım şekli ile ilgili olarak halkımızdan çok haklı birçok sorgulama ve şikayet olduğu bilinmektedir. Trafik hız tespit kameralarının kullanımına belirli bir standart getirmek ve kameraların tuzak veya sadece bir para makinesi niteliğinden mutlaka çıkarılması ve maksada hizmet etmek için çalışılması gerekmektedir.

Yoğun güzergahlarımız üzerindeki problemli kavşaklarımızı tayin etmek için uzman kişiler tarafından çalışmaların başlanması gerekmektedir. Çok kısa vadede, bu kavşakların kalıcı çözüme getirme çalışılmalarının sürdürülmesini sağlamak ve bu kavşakların güvenli trafik akışını sağlamaya yönelik geçici bazı iyileştirilmelerin yapılması gerekmektedir.

Anayollarda ve kent içinde gerekli-gereksiz şekilde uygulanan aydınlatma sisteminin tamamen çalışır hale getirilmesi için hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması gerekmektedir ki gerekli hizmet verilsin.

Yukarıda saydığımız kısa vadede yapılması gerekenlerin bir kaç örnek olduğunu daha yapılması gereken birçok işlerin ve konuların biriktiğini hepimiz bilmekte ve görmekteyiz. Bu eksikliklerin ve işlerin kalıcı yapılması için uzman kişiler tarafından kadroların oluşturulması ve çalışılması gerektiğinin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar görmekteyiz. Bir çok projenin ve çalışmanın yapılması için büyük ölçüde maddi destek istemediğini kararlılıkla çözülebileceğini bilmekteyiz

Yukarıda saydığımız çalışmaların yapılırken Trafikte meydana gelen tüm çarpışmaların ve öncelikli olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan çarpışma nedenlerinin ortaya çıkarılmasını ve böyle olayların tekrarlanmaması için nelerin yapılması gerektiğinin ortaya çıkarılması için uzman ekiplerin de oluşturulması gerekir.

Yapılmakta olan ve yapılması planlanan yol ve kavşak projelerinin standartlara uygun yapılmasını ve en önemlisi de trafik güvenliğini mutlaka sağlayacak çalışmaların başlatılması gerektiğini arzu etmekteyiz.

Şüphesiz yaya, bisiklet ve toplu taşımaya dayalı bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmaların olmazsa olmazımız olduğunu son derece önemli olduğunu belirtmek istiyoruz.

Karayolları Dairesinin son derece işlev görmesi için gerekli katkıyı ve çalışmaların hızlandırılmasını talep etmekteyiz.”

Tilki, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 9-10 yıl önce tamamlamış olduğu ama “maksada hizmet edecek şekilde hayata geçirilmeyen” trafik projelerinin incelenmesini ve varsa eksikliklerin tamamlanarak hayata geçirilmesinin sağlanmasını istedi. Tilki, “Bu projeler çerçevesinde araç muayene, bizlerin sürücü eğiticilerinin eğitilmesini, ehliyet verme sisteminin değiştirilmesi ve polis denetim sisteminin yanında Trafik Güvenliğini sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi, araç sigorta sisteminin Avrupa Birliği düzeyine taşınmasını ve çalışmaların ivedi olarak hızlandırılması gerekmektedir” dedi.

Tilki, ülkedeki tüm birim ve bireylerin de ciddi sorumlulukları olduğuna işaret ederek, “Basınımızın da bugün bahsettiğimiz değişimde çok önemli bir yeri olduğunu bu vesile ile vurgulamak isteriz. Ancak herkes sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde güvenli ve çalışabilir bir trafik sistemine kavuşabileceğimizi hepimiz bilmekteyiz. Trafikte olmazsa olmaz üç tane ‘S’ harfimiz var ve bunlar ‘Sevgi, Saygı ve Sabırlı olmaktır’ ” şeklinde devam etti.

(BRT/TAK)