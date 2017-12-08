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Tilki teminatla serbest bırakıldı

Sahte evrak düzenleyerek ülkede bulunmayan şahıslara ehliyet temin etmekle suçlanan Şoför Okulu sahibi Emirzade Tilki aleyhindeki soruşturma tamamlandı

08 Aralık 2017 Cuma 10:06
Tilki teminatla serbest bırakıldı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülkede olmayanlara sahte evrak düzenleyerek ehliyet temin ettikleri gerekçesi ile yaklaşık 8 aydır başlatılan soruşturma kapsamında suça dâhil olduğu tespit edilen Şoför Okulu sahibi zanlı Emirzade Tilki’de tutuklandı.

Aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı Tilki, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar,  zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 3 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin her birinin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateşli, zanlı Emirzade Tilki’nin Ağustos 2014 tarihinde başkasına ait bir firma üzerinden Türkiye’de bulunan Ahmet Bilir için çalışma izni çıkarttığını söyledi. Polis,  konu izinin temin edilmesinin ardından zanlının daha sonra adına kayıtlı Şoför Okulu üzerinden Bilir’in B sınıfı ehliyet için ders aldığını gösterip sahte evraklar düzenlediğini ve KKTC’de bulunmamasına karşın sahtekârlıkla B sınıfı ehliyet almasını sağladığını söyledi.

Ateşli,  Emirzade Tilki aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

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