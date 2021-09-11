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Timuçin Erbay: Güröz’ün saldırgan ve ağzı bozuk tavrı devam ettikçe diyalog kapısı açılmayacak

Binboğa Yem Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Timuçin Erbay, Koop-Sen yetkilileri ile tesislerindeki grevcin sonlandırılması amacı ile yapılan toplantıda sundukları önerilere Koop-Sen Başkanı’nın ağza alınmayacak küfürlerle karşılık verdiğini iddia etti...

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:33
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Timuçin Erbay: Güröz’ün saldırgan ve ağzı bozuk tavrı devam ettikçe diyalog kapısı açılmayacak

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd. tesislerindeki grevin sonlanması için Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde bir toplantı yapıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Timuçin Erbay, Koop-Sen yetkililerine yapılacak istihdamların tamamen yasal ve yasaların emrettiği ihtiyaçlara yanıt vermek için olduğunu anlatmaya çalıştıklarını, sendikaya grevi sonlandırıp hayvan üreticisinin mağdur edilmesine son verilmesini ve hemen akabinde görüşme yapmaya hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

"TOPLANTIDA KOOP-SEN BAŞKANI KÜFÜRLER ETTİ... BÖYLE DEVAM EDERSE DİYALOG KAPISI AÇILMAYACAK..."

Koop-Sen Başkanı’nın bu teklife “ağıza alınmayacak küfürlerle son derece saldırgan bir tutumla karşılık verdiğini” iddia eden Vedat Timuçin Erbay şunları ifade etti;

“Bizlere Mukayyitlik yetkilileri önünde ettiği ağır küfürler karşısında çaresiz bir şekilde toplantıyı sonlandırmak ve sendika yetkilisi Mehmetali Güröz’ün saldırgan ve ağzı bozuk tavrı devam ettiği sürece de herhangi bir diyalog kapısının ne yazık ki açık olmadığını ifade etmek durumundayım.

Sayın Güröz’ün küfürlerine muhatap olan ve tanıklık eden Mukayyitlik yetkililerine ve Binboğa Yönetiminden özür dilemesi bu durumda Sayın Güroz için en erdemli hareket olacağını düşüncesindeyiz. “

Son Güncelleme: 12.09.2021 00:04
Anahtar Kelimeler:
Vedat Timuçin ErbayBinboğa Yem LtdKOOPSEN
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