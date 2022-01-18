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Tıp-İş’ten Sağlık Kurulu açıklaması

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikanın sağlık kurullarına katılmama eylemini etkisiz kılmak için yasal mevzuata aykırı işlem yapıldığını savundu.

18 Ocak 2022 Salı 18:05
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Tıp-İş’ten Sağlık Kurulu açıklaması
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikanın sağlık kurullarına katılmama eylemini etkisiz kılmak için yasal mevzuata aykırı işlem yapıldığını savunarak, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı, “Bu yanlıştan dönülmezse konuyu yargıya taşımaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

TIP-İŞ’in acil durumlar haricinde ikamet, çalışma izni, vatandaşlık işlemleri için yapılan rutin Sağlık Kurullarına katılmama eyleminde olduğunu hatırlatan Taşçıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Kurulları Tüzüğü, Sağlık Kurullarının Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekiminin başkanlığında ve onun tarafından görevlendirilecek hekimlerin katılımı ile oluşacağını açıkça belirtmesine rağmen; Sağlık Bakanlığı sendikamızın eylemini etkisizleştirmek amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne aktarılmasına karar vermiştir.

Bahse konu karar, kamu sağlık çalışanlarının sendikal mücadele ile ortaya koydukları hak arayışını baltalamak amacı taşıyan; seçime sayılı günler kala tamamen siyasi saik ve menfaat temini dışında hiçbir anlamı olmayan; tamamen yasadışı bir karardır.

Sağlık Bakanlığı’nı acilen bu yanlıştan dönmeye çağırırız. Aksi takdirde konuyu yargıya taşımaktan çekinmeyeceğimizi önemle vurgular ve yasaya aykırı bir şekilde oluşan bir kurulun alacağı kararların geçersizlikle malul olacağı hususunda tüm ilgilileri uyarmayı görevimiz addederiz.”

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