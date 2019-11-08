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TKP-YG: "Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasası ciddi sosyal sarsıntılara yol açacak

 Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), Cumhuriyet Meclisi’nden yeni geçen ve icranın kolaylaştırılmasını öngören Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın çok ciddi sosyal sarsıntılara yol açabilecek içerikte olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı’na yasayı imzalamayıp Meclis’e iade etmesi çağrısı yaptı.

08 Kasım 2019 Cuma 16:34
TKP-YG: "Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasası ciddi sosyal sarsıntılara yol açacak

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’nda icraları kolaylaştıran düzenleme yapılmadan önce Faiz Yasası, İcra ve İflas Yasası ile tefeciliği önleyecek yasaların yapılmasının gerektiğini; bunlara ilaveten Bankalar Yasası’nın da yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, bütün bu düzenlemeler yapılmadan sadece icraları kolaylaştıran düzenlemeye gidilmesinin, yakın geçmişte yaşanan mazbata vakasından da büyük yeni sosyal çalkantıları toplumun gündemine taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Mehmet Çakıcı, “hükümlü borçluya ait olmasa bile kullanımında ya da ikametgâhında yer alan taşınır ya da taşınmaz mallara haciz gelmesini” içeren maddenin yer almasının akıl ve vicdanla bağdaşmadığını, borcu hükümlünün banka hesaplarının, maaşının ve ödeneklerinin haczedilebilmesini içeren bu yeni düzenlemeyle haczedilen insanların yaşam bağlarının bütünüyle kesilebileceğine dikkat çekti.

“Anayasa KKTC’nin sosyal hukuk devleti olduğunu yazmaktadır. Meclisten geçen bu yeni düzenlemeyle KKTC’nin sosyal devlet olma özelliği yok edilmiş olmaktadır” diyen Çakıcı şöyle devam etti:

“Bu yasanın Cumhuriyet Meclisinden geçmiş olması o çatı altında temsil edilen partilerin halkın hangi kesiminden yana taraf olduklarının da açık göstergesidir. Özellikle Meclis'te bulunan iki sol parti CTP ve TDP'nin büyük bankacıları koruyan, mağdur insanları korumaktan uzak bu yasaya onay vermiş olmaları eleştirilmesi gereken bir konudur. Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası hazırlanırken kimlerden görüş alındığı da halka açıklanmalıdır. 

Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girmeden durdurulmalı, öncesinde başta faiz yasası olmak üzere diğer yasalar yapılıp yürürlüğe konmalı, en sonunda içerdiği insanlık onuruyla bağdaşmayan maddeler çıkarıldıktan sonra bu yasa da yürürlüğe konmalıdır.

UBP-HP hükümetinden fakir ve dara düşmüş yurttaşlar için adım atmasını beklemek hayal gibi görünüyor. Diğer yandan sözde muhalefette olan partilerin de bu yasa değişikliğine onay verdiği gerçeği ortadayken son beklenti makamı Cumhurbaşkanlığı kalmaktadır.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanını Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nı imzalamayıp yeniden görüşülmesini sağlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etmeye çağırırız.”

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TKP-YG
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