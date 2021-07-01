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TL Cinsi Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Faizler Yükseltildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yükseltti.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:45
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TL Cinsi Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Faizler Yükseltildi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, TL cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti. Döviz cinsi işlemlerde ise oranlar aynı kaldı.

Merkez Bankası duyurusuna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı yüzdesi 2,29’dan 2,54’e; azami aylık gecikme faiz oranı ise 2,79’dan 3,04’e yükseldi.

Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile yüzde 1,59 olan azami aylık gecikme faiz oranı ise değişmedi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez BankasıBanka Kartları Ve Kredi Kartları Yasası
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