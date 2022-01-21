Tokatlıoğlu: “Statüko mevcut düzensizlik ve sistemsizlikten besleniyor”

Verilen bilgiye göre, Tokatlıoğlu, “Ülkede kısır siyaset söz konusu, hamster gibi bir tekerleğin içerisinde debelenip duruyoruz. Ama aynı yerdeyiz. Bir adım ileriye gidemiyoruz. Bu da beraberinde bir siyasetsizleşmeyi getiriyor” dedi. Tokatlıoğlu, bunun da ülkede büyük bir sıkıntı yaşattığını ifade etti.

Statükonun mevcut düzensizlik ve sistemsizlikten beslendiğini söyleyen Tokatlıoğlu, gençlerin, ülkenin geleceğini şekillendirecek vatandaşların, sorumluluk üstlenen kişilerin bu sistemsizliğin kaderimiz olmadığını söylediklerini ve bu gençleri temsilen aday olduğunu kaydetti.

Tokatlıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplum olarak her günümüzü seçim, geçim, koalisyon tartışarak geçiriyoruz. Gelecek kaygısını konuşmaktan kültürümüzü, örf, adet ve geleneklerimizi, ihtiyaç duyduğumuz ve özlediğimiz çağdaş eğitim seviyesine ulaşma yönünde çalışmaları, gelişmiş sağlık hizmeti almayı, sürdürülebilir turizmi, verimli tarımı, gelişen ihracatı, sanatı, sporu konuşamıyoruz. Buna vakit kalmıyor. Esas konuşmamız gereken önemli konulara, maalesef ki kısır döngü siyasetinin, statükonun varlığından dolayı sorun yaşıyoruz. İhtiyacımız, istikrarlı, ciddiyet ve sorumluluk sahibi bir devlet idaresidir”

GENÇLERİ BARINMA İHTİYACINA SOSYAL KONUT ÇÖZÜMÜ

Ahmet Tokatlıoğlu, gençlerin alım gücü kaybı yaşadıklarını işaret ederek, “Gençler olarak aldığımız maaşlar, kurduğumuz işler ne yazık ki temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamamıza yetmiyor” dedi.

Bugün yeni evlenecek olan bir çiftin barınma ihtiyacını karşılamasının, ikamet edeceği evi satın almasının imkânsız olduğunu söyleyen Tokatlıoğlu, HP’nin hazırladığı Sosyal Konut Projesi hakkında konuştu.

Tokatlıoğlu, dörtlü koalisyon döneminde, başlattıkları bu proje için Mağusa Maraş ve Güzelyurt bölgelerinde arazilerin tahsis edilerek projelerin hazırlandığını, sürdürülebilir, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan ve sosyal yaşamı da düşünülen bir proje hazırladıklarını ifade etti.

“GENÇ GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Tokatlıoğlu, halen daha kamuda istihdamın rağbet gördüğüne işaret ederek, genç girişimcilikle ilgili hazırladıkları projeyle, özel sektörde büyümeyi sağlayacak, genç girişimcilerin önünü açacak, gençlere belirli sektörlerde istihdam sağlamak koşuluyla imkân sunulacağını söyledi.

Bir gencin girişimci olacaksa önce ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini belirten Tokatlıoğlu, devlet olarak da beş yıllık destek süresi sağlamak gerektiğini, bu sürede de vergi bilincini oturtabilmek için, vergi beyanlarını sürekli yapmalarını ve vergiden bu süre zarfında muaf tutulmalarını öngördüklerini dile getirdi.

“SIRADA MÜDÜRLÜKLERİN SİYASETTEN ARINDIRILMASI VAR”

İstikrarlı, uzun süreli hükümetlere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Tokatlıoğlu, HP’nin hükümette olduğu dönemde kamu reformu ile ilgili ciddi bir adım atarak bakanlar kurulu daha sonra da meclise taşınmasıyla ilgili irade ortaya koyduklarını söyledi. Tokatlıoğlu, muhalefetteyken de ayni baskıyı yaptıklarını ancak diğer partilerin ayni iradeyi göstermediğini savundu.

Kamu Reformunu tam anlamda hayata geçirmeseler de müşavirliğin kaldırılması ile maliyenin üzerindeki büyük bir yükü kaldırmış olduklarını örnek veren Tokatlıoğlu, bundan sonraki adımlarının da müdürlerin üçlü kararname kapsamından çıkarılması ve siyasetten arındırılması olduğunu kaydetti.

Devlet hafızasında devamlılığın sağlanması için bunun önemine işaret eden Tokatlıoğlu, hak eden, performans kriterlerini sağlayabilen, sınavlarla adil bir sistemin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

“TOPLUM OLARAK KISIR TARTIŞMALARDAN SIKILDIK VE BIKTIK”

HP milletvekili adayı Tokatlıoğlu, “Statüko mevcut sistemsizlikten besleniyor derken, tartışma ortamından da statüko besleniyor. Bir taraf diğer tarafı suçlarken kendi taraftarlarını konsolide ediyor tartışma üzerinden, diğer taraf da cevap veriyor aynısını kendi yapıyor. Bunun bedelini toplum ödüyor. Biz toplum olarak sıkıldık ve bıktık artık bu kısır tartışmalardan” dedi.

Bir adım ileriye gidecek adım ve icraatı görmek istediklerini ifade eden Tokatlıoğlu, partisinin de icraat için yola çıktığını söyleyerek destek istedi.

“TURİZME BÖLGELERİ MARKALAŞTIRMA MODELİ”

HP’nin turizmde özel eğlence bölgeleri olarak ortaya koydukları projeden de söz eden Tokatlıoğlu, bu projenin ülkeye büyük çapta turist çekecek bir proje olduğunu söyledi.

Tokatlıoğlu, plansız yapılaşma nedeniyle, insanların ikamet ettikleri bölgelerde eğlence mekanlarının olmasının rahatsızlık yarattığını anlatarak bundan da devletin sorumlu olduğunu kaydetti.

Ülkenin markalaşması adına marka bölgeler oluşturmak için bir proje hazırladıklarını anlatan Tokatlıoğlu, ülkenin turizmde bir bütün olarak pazarlandığını ve bunun da yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.

Bölgeleri markalaştırarak, her bölgeyi farklı destinasyonlarla pazarlama yoluyla turizmi çeşitlendireceklerine inandıklarını ifade eden Tokatlıoğlu, özel eğlence bölgelerinin de bunun bir tanesi olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki Ayia Napa ve İbiza ve Amsterdam örneğini gösteren Tokatlıoğlu, buralarda eğlence konseptiyle bir turizm örneği planlandığını ve çok başarılı olunduğunu söyledi.

Ülkede de iyi bir planlamayla bu örneklerin yapılabileceğini belirten Tokatlıoğlu, “Bu proje kesinlikle herhangi bir maliyet gerektirmeden gerçekleştirilebilir. Yatırımcıları hazır var olan bir projedir bu” dedi.

ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEYE ADAY OLDUK

“Ateşten gömlek giymeye aday olduk” diyen Tokatlıoğlu, ülkede giderek büyüyen bir yangının içerisinde olunduğunu ve giderek harlanan bir alev söz konusu olduğunu söyleyerek, ekonomik sıkıntıların büyüklüğünü ifade etti.

Ekonomi için seçim sonrası atmayı düşündükleri adımlardan söz eden Tokatlıoğlu, bunu da ikiye ayırdıklarını söyledi.

Tokatlıoğlu, “Azınlık hükümeti yangını uzaktan seyretmeyi tercih etti” diyerek, acilen yapılabilecekleri söyledi.

TL’nin değerini artıracak bir müdahale yapılamayacağını ama devletin gelir seviyesini yükseltip vatandaşın cebinden daha az çıkmasını sağlayacak politikaların mümkün olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, 2018 de yaşanan krizde de buna benzer adımlar attıklarını söyledi ve bu konuyla ilgi HP’nin atacağı adımları anlattı.

“İDEOLOJİLERE DEĞİL İCRAATA, TOPLUMUN MENFAATİNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR”

Programın sonunda da toplumu iyi yönetebilmenin önemine işaret eden Tokatlıoğlu, ülkede sosyal adaleti yeniden tesis etmek ve devletin toplumu, vatandaşı için var olduğunu, vatandaşın devlet için var olmadığını anlatabilmek gerektiğine değindi.

Tokatlıoğlu, diğer yandan da devletin vatandaşına hak ettiği hizmetini verebilmesi için de devletin kamu sisteminin küçültülmesi, dijitalleştirilmesi, bürokrasinin e-devlete taşınması ve kolaylaştırılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Özel sektörün de önünün açılması gerektiğini anlatan Tokatlıoğlu, HP olarak özel sektörün teşvik edilmesi, genç girişimciliğin, dünyada karşılık bulacak projelerin desteklenmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Tokatlıoğlu, bu yönde bir gelişim olduğu zaman, ekonominin gelişeceğini, maaşların yükseleceğini, kalifiye orta sınıfın büyüyeceğini ve daha fazla vergi geliri olacağı için, devletin de şimdi yaptığı gibi sadece maaşları ödediği için övünmeyeceğini belirtti.

Tokatlıoğlu, devletin bu şekilde ulaşımda, sağlıkta ilerleyip, çok daha ileri teknolojide eğitimi vatandaşına ücretsiz bir şekilde sağlayabileceğini söyledi.

Tokatlıoğlu, “İdeolojilere değil icraata, toplumun menfaatine odaklanmamız gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.