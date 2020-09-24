TOLGAY: “GÖNYELİ KERBELA’YA DÖNDÜ”

Duayen gazeteci Ahmet Tolgay, Gönyeli’de son günlerde yaşanan susuzlukla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Gönyeli’yi Kerbela’ya benzetti

Tolgay’ın paylaşımı şöyle:

“Hızlı gelişme bölgemiz bayındırlık örneği Gönyeli, Yenikent’le birlikte susuzluğun en büyük darbesini yiyen yörelerimizden biri oldu…Çok şaşırdım bu duruma… Neden mi?.. Çünkü Asrın Su Projesi henüz yürürlüğe girmeden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin yaptığı açıklamalar hâlâ kulaklarımda çınlamaktadır… Benli, Beşparmaklar’da bulup devreye koydukları su kaynağının Gönyeli’ye yeterli olduğunu, Asrın Su Projesi’ne bağlanmak ihtiyacı bile duymadıklarını, düzenlediği basın toplantılarında gazetecilere içilebilir kaynak suyunu ikram ederek duyurmaktaydı… Devreye konuşan yerel su projesiyle ilgili panolarla donatılmıştı her yan… Asrın Su Projesi’ne, o kaynak nedeniyle en son katılan da Gönyeli Belediyesi olmuştu… Peki şimdi ne oldu o kaliteli su kaynağına, neden yeniden devreye konulmuyor ki Gönyeli Kerbela bölgesine döndü böyle?.. Umarım bu konuda Gönyeli’nin başarılı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Benli’den bir açıklama gelir ve umarım, yapılacak o açıklama KKTC’nin su sorunu gerçeklerine de ışık tutar…