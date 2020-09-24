Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik

TOLGAY: “GÖNYELİ KERBELA’YA DÖNDÜ”

Duayen gazeteci Ahmet Tolgay, Gönyeli’de son günlerde yaşanan susuzlukla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Gönyeli’yi Kerbela’ya benzetti

24 Eylül 2020 Perşembe 10:42
746 Okunma
TOLGAY: “GÖNYELİ KERBELA’YA DÖNDÜ”

Duayen gazeteci Ahmet Tolgay, Gönyeli’de son günlerde yaşanan susuzlukla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Gönyeli’yi Kerbela’ya benzetti

Tolgay’ın paylaşımı şöyle:

            “Hızlı gelişme bölgemiz bayındırlık örneği Gönyeli, Yenikent’le birlikte susuzluğun en büyük darbesini yiyen yörelerimizden biri oldu…Çok şaşırdım bu duruma… Neden mi?.. Çünkü Asrın Su Projesi henüz yürürlüğe girmeden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin yaptığı açıklamalar hâlâ kulaklarımda çınlamaktadır… Benli, Beşparmaklar’da bulup devreye koydukları su kaynağının Gönyeli’ye yeterli olduğunu, Asrın Su Projesi’ne bağlanmak ihtiyacı bile duymadıklarını, düzenlediği basın toplantılarında gazetecilere içilebilir kaynak suyunu ikram ederek duyurmaktaydı… Devreye konuşan yerel su projesiyle ilgili panolarla donatılmıştı her yan… Asrın Su Projesi’ne, o kaynak nedeniyle en son katılan da Gönyeli Belediyesi olmuştu… Peki şimdi ne oldu o kaliteli su kaynağına, neden yeniden devreye konulmuyor ki Gönyeli Kerbela bölgesine döndü böyle?.. Umarım bu konuda Gönyeli’nin başarılı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Benli’den bir açıklama gelir ve umarım, yapılacak o açıklama KKTC’nin su sorunu gerçeklerine de ışık tutar…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİZDARLI: “DUVARLAR HASTA İYİLEŞTİRMEYECEK”
DİZDARLI: “DUVARLAR HASTA İYİLEŞTİRMEYECEK”
Tatar : Hep birlikte bu süreci aşacağız
Tatar : Hep birlikte bu süreci aşacağız
“SONUÇ GETİRİCİ TEK YÖNTEM, SAĞLIK ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİ”
“SONUÇ GETİRİCİ TEK YÖNTEM, SAĞLIK ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİ”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim