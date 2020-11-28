TOPAL: “UBP- HP hükümeti kurulabilir”

Halkın Partisi Milletvekili Doktor Hasan Topal en doğru hükümet modelinin icraat hükümeti olabileceğini söyledi.

“Seçim hükümeti değil icraat hükümeti kurulmalı”diyen Topal, HP’nin yer alacağı olası bir hükümette bakanlık istediğini de açıkladı. HP Milletvekili Topal BRT’de 14. Saat programına katılarak Pembe Paşaoğluları’nın hükümet kurma çalışmalarına yönelik soruları yanıtladı. İşte Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“NEDEN YENİDEN UBP-HP HÜKÜMETİ KURULMASIN Kİ”

“İnsanlar evlenip boşanır tekrar evlenir doğasında var. Neden yeniden UBP-HP hükümeti kurulmasın ki.Seçim hükümeti bence gerekli değil. Artık insanlar seçim kelimesini duymaktan bıktı usandı. Ben icraat hükümetine sıcak bakarım….Ekonominin dibe vurduğu, pandeminin bütün dünyayı sardığı bu dönemde insanlar canı ile uğraşırken siz hangi seçimi bu halka dayatacaksınız? Tutturdu herkes erken seçim diye. Yanlıştır bu. Yani X parti iki milletvekili daha fazla çıkaracak diye bu tabloda çok da fazla değişiklik olmayacağına ben inanıyorum. Ne seçimini yapıyorsunuz?İnsanların artık egolarından, kibirlerinden sıyrılması gerekiyor. Sen siyasetçisin yarın geri döneceğin yeri bileceksin”….

“GÜNÜN SONUNDA MECLİS’TE ELİNİ KALDIRACAK OLAN ADAM BENİM”

“Neyi bekliyoruz? Beklememiz lazım. Artık bıçak kemiğe dayandı. Evet partiler bir yere kadar etkilidir ama günün sonunda Parti Meclisleri partilerin olmazsa olmazıdır ama günün sonunda Meclis’te elini kaldıracak olan adam benim. Kendi vicdanımla baş başayım. Ona göre hareket edeceğiz”…

“BEN VİCDANIMA KARŞI SORUMLUYUM.NE İSTERSE OLSUN”

“ Gözler bizim üzerimizde. Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. Bunu başardığınız gün yürürsünüz. Benim görüşüm şuanda siyasetten önce vicdani sorumluluğumuzu iyi hesaplamak lazım. Yanlış olan birşeyi parti içerisinde de eleştiririm. Ben vicdanıma karşı sorumluyum. Vicadınımın rahatsız edeceği hiçbirşeyi ben kabul etmem. Ne isterse olsun. İster parti beni eleştirsin isterse ters düşeyin hiç fark etmez”….

“HASAN TOPAL OLARAK KENDİMİ ATEŞE ATARIM. BENİMLE GELEN GELİR GELMEYEN GELMEZ”

“ Halkın istekleri doğrultusunda adımlar atılmak zorundadır. HP’nin hükümette olması gerekir. Bize çıkan tablo bu.UBP’nin hükümet kurma denemesinde o günkü şartlar uygun değildi diye HP hükümet oluşumuna girmedi. Şimdi çaresiz kalırsan ne yapacaksın. Çaresiz kalırsan birinin bu ateşe kendisini atması lazım. Bu işin ben Hasan Topal olarak kendimi ateşe atarım. Benimle gelen gelir gelmeyen gelmez”

“YAPABİLECEĞİME İNANDIĞIM İÇİN BAKANLIK İSTERİM”

“Her milletvekili bakanlık ister. Evet yapabileceğime inandığım için isterim. Açık söyleyeyim ne var bunda. Utanılacak birşey var mı bunda. Bu kadar senelik hekimim tecrübem var, tarih eğitimi uzmanıyım ve halkın içindeyim. Yapabileceğime inandığım için isterim bunda ayıp birşey yoktur. Ben parmağımın arkasına saklanmam. Eskiden beklerimdim biri birşey söylesin bana artık bekleyeme gerek yok. Beni insanlar ne görmek isterse ona talibim”…. “Ben siyasette hizmet etmek istiyorum. Halka doğru bir şekilde hizmet etmek istiyorum. Önümüzü açmak için mücadelemi yapacağım. Ama yalnız ama benimle beraber herkesle bu mücadelemi yapacağım.Benimle bir sürü insan var”….

“PARTİ İÇİNDE TEK SES VARSA PARTİYİ KAPATIN”

“Parti içinde tek seslilik o partiyi öldürür, bitirir. Eğer o parti içerisinde tek ses var ise partiyi kapatın. Başarısız olursunuz. Parti içerisinde mutlaka muhalefet olması lazım doğruyu bulabilmeniz için. Eleştiriye siz açık değilseniz o zaman bitirin işin……..Bu ülkede siyaset yeniden dizayin ediliyor. Daha bunu göremedi insanlar. Her yerde olduğu gibi bizde de var göremeyen”.

“DAHA BİR ELİMİ MASAYA VURUP KONUŞMAM GEREK”

“Halka hizmet etmek istiyorum. Başka bir beklentim yok. Artık daha bir elimi masaya vurup konuşmak gerek. Ben doctor olduğum sene arkadaşlar daha doğmadıydı. 81 doğumlu arkadaşlarımız var. Ben 1981 yılı mezunuyum”….

“ÇOK GENİŞ TABANLI İLE İŞ YAPILMAZ”

“Kedinin siyah beyaz olmasına bakmam ben. UBP ile de CTP ile de kurarsın ama önemli olan iş yapmaktır. Çok geniş tabanlı ile bence iş yapılamaz”….