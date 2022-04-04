Toplam 26.482 test yapıldı, 563 pozitif vakaya rastlandı

238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Gazimağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901
Toplam Vaka Sayısı: 87.874
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 751