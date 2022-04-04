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Toplam 26.482 test yapıldı, 563 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482  olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:46
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Toplam 26.482 test yapıldı, 563 pozitif vakaya rastlandı
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238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162 kişi Gazimağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563      
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901   
      
Toplam Vaka Sayısı: 87.874             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   751  

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