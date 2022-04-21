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Toplam 9099 test yapıldı, 136 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır"

21 Nisan 2022 Perşembe 18:47
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Toplam 9099 test yapıldı, 136 pozitif vakaya rastlandı

69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925    
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.369      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285

Son Güncelleme: 21.04.2022 19:10
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