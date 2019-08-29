Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu

“Toplumsal Dönüşüm Vakfı” (TOD) adlı yeni bir vakıf kuruldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, TOD’un amaçlarıyla ilgili şöyle denildi:

“Vakfın amaçları arasında insan  haklarının her alanında bireysel  ve toplumsal farkındalığın gelişmesini ve yaşamın her  alanında yerleşmesini sağlamak, kadını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile toplum gelişimine katkıda bulunmak  da  yer almaktadır. Ayrıca  barış kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak kültür mirasının korunması çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapmak, bilim, kültür sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve global gelişim eğitimi alanında çalışmalar yapmak veya yaptırmak;  bireylerin güç ve becerilerini kullanmalarına, geliştirmelerine yardımcı olmak, üretici duruma gelmelerini ve mesleki gelişmelerini sağlamak sağlık alanında bilinçlendirme faaaliyetleri yapmak ve sağlık hizmetlerine erişimine destek sağlamak da bulunmaktadır.”      

TOD açıklamasına göre, ilk toplantısını yapan Vakıf yetkilileri, görev bölümü yapıp eylem planlarını oluşturdu.

Vakıf  Mütevelli  Heyeti  şu isimlerle oluştu:

“Prof. Şerife Gündüz (Başkan), Mahide Ergün (Başkan Yardımcısı), Meral Akıncı, Güneş Eralp, Neşe Miralay, Mine Tokay, Tülay Umut, İlkşen Varoğlu Atik, Simay Kanan, Şehbal  Hamzaoğulları.”

İlk etkinlik olarak Prof.Dr Vamık Volkan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Çocuğun  Bireyselleşmesi” konulu seminer düzenlenecek. Etkinlik 10 Eylül 2019 Salı günü saat 17:00’de Lefkoşa  Atatürk  Kültür  Merkezi (AKM)’de gerçekleştirilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak!
Ölümlü kazaya 4 buçuk yıl hapis!
Ölümlü kazaya 4 buçuk yıl hapis!
Dolandırıcılar 6 gün daha tutuklu kalacak!
Dolandırıcılar 6 gün daha tutuklu kalacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim