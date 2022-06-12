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Toplumsal Varoluş Platformu, gazetecilerin eylemine destek verdi

Toplumsal Varoluş Platformu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) ifade ve basın özgürlüğüne darbe vuracak yasa tasarılarını protesto etmek için pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme destek ve örgütlü olduğu kurum ve kuruluşlarda 2 saatlik grev kararı aldı.

12 Haziran 2022 Pazar 08:52
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Toplumsal Varoluş Platformu, gazetecilerin eylemine destek verdi
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Toplumsal Varoluş Platformu’ndan gazetecilerin eylemine destek
Toplumsal Varoluş Platformu’ndan yapılan açıklamada, platform çatısı altında olan sendikalar; KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen’in örgütlü oldukları medya kurum ve kuruluşlarında 13 Haziran Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında grev yapacak.

Açıklamada, “Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı alınmıştır” denildi. Adı geçen sendika üyelerine belirtilen grev saatlerinde Meclis önündeki eyleme destek çağrısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Toplumsal Varoluş PlatformuKıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
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