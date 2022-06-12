Toplumsal Varoluş Platformu, gazetecilerin eylemine destek verdi

Toplumsal Varoluş Platformu’ndan gazetecilerin eylemine destek
Toplumsal Varoluş Platformu’ndan yapılan açıklamada, platform çatısı altında olan sendikalar; KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen’in örgütlü oldukları medya kurum ve kuruluşlarında 13 Haziran Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında grev yapacak.
Açıklamada, “Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı alınmıştır” denildi. Adı geçen sendika üyelerine belirtilen grev saatlerinde Meclis önündeki eyleme destek çağrısı yapıldı.