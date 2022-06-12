Toplumsal Varoluş Platformu, gazetecilerin eylemine destek verdi

Toplumsal Varoluş Platformu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) ifade ve basın özgürlüğüne darbe vuracak yasa tasarılarını protesto etmek için pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme destek ve örgütlü olduğu kurum ve kuruluşlarda 2 saatlik grev kararı aldı.