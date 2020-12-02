“Toplumu engelli, engelsiz diye bölmeyin, eşit davranın”

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Kibrit, ‘‘Engelli Hakları diye bir hak, bana göre yoktur ve olamaz’’ dedi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gerek topluma gerekse devlete, engelli bireyleri ötekileştirmeden, insan hakları temeline dayalı bütünlükçü ve eşitlikçi bir bakış açısıyla çözümler üretmesi çağrısında bulundu.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, yayımladığı mesajda, derneğin uzun yıllardır, çeşitli etkinlikler, faaliyetler, eylemler ve 14 maddelik istekler paketiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışmakta olduğunu ifade etti.

‘‘Engelli Hakları diye bir hak, bana göre yoktur ve olamaz’’ diyen Günay Kibrit, böyle bir yaklaşım üzerinden engelli hakları mücadelesini konumlandıran sivil toplum örgütlerinin, toplumu engelliler ve engelsizler diye bölmeye, ötekileştirmeye yol açacağını savundu.

Kibrit, Ortopedik Özürlüler Derneği’nin, hiçbir şekilde pozitif ayrımcılık beklemeden, engelli bireylerin eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve toplum içerisinde birer birey olarak yer alabilmeleri adına, KKTC Anayasası’nın insan hakları ilkesini benimseyerek mücadelesini sürdürmekte olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin, toplumda, ekonomik ve sosyal düzeyde birer birey olarak kabul görme konusunda henüz istenilen düzeyde olunmadığını söyleyen Kibrit, şöyle dedi:

‘‘Devletimizin asgari ücretin yüzde 60’ı oranında çalışmayan engellilerimize vermiş olduğu nakdi yardım ile engellilerimize karşı olan ‘Sosyal Devlet’ sorumluluğundan kurtulmuş olması veya öyle hissetmesi kesinlikle kabul edilemez. 15 yıldır, yasa olmasına rağmen göz ardı edilen engellilerimizin istihdamını, ‘Özel Eğitim’ yasasının halen daha ülkemiz de olmayışını, ‘Engelli Standartları Tüzüğü’nün Fasıl 96 altında yer almasına rağmen, yeni yapılan kamuya açık alanlardan dışlanmış olmamızı, şehirlerimizde, beldelerimizde olmayan kaldırımlar veya olan kaldırımlarda yapılmamış düzenlemeler, ya da yapılan düzenlemelerin önüne park edilmiş araçlar veya konulan kent mobilyalarının izahını da toplumumuz ve sosyal devletimiz biz engellilere açıklamak zorundadır’’.



Engelli farkındalığı çalışmaları

Günay Kibrit, derneğin, beş belediye ile yürüttüğü ‘‘El Ele Yerelde’’ çalışmasıyla, beldelerde yaşayan engelli bireylerin belde hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmaları konusunda toplumsal farkındalık yaratılmasına önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Kibrit, ayrıca derneğin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile işbirliği içinde yürütülen ‘‘Nitelikli İş Gücü Başarılı Toplum” projesinin de engelli bireylere, çeşitli alanlarda mesleki eğitim imkân olanağı sunduğunu ifade etti.

Kibrit, açıklamasını, ‘‘gerek toplumun tamamının gerekse de ‘Sosyal Devletimizin’ sadece vicdanlarını rahatlatmak adına günü birlik palyatif çözümler, acıma, 23 Nisan’da makam koltuklarına oturtulan çocuklar gibi birey olarak kabul etme yerine, insan hakları temeline dayalı bütünlükçü, eşitlikçi, eşit bakış ve eşit yaşayış perspektifinden çözümleri hedef alarak engellilerimizi ötekileştirmeden kucaklamalarını diliyorum. Bize balık vermeyiniz! Balık tutmayı öğretiniz!” diyerek sonlandırdı.