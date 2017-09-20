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Torbacı da tutuklandı

Girne’de uyuşturucu içtikleri araçta yakalanan iki kardeşin ardından, Karakaya kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Uğru Özbayır’da gözaltına alın

20 Eylül 2017 Çarşamba 08:56
Torbacı da tutuklandı

Devrim Demir

Girne’de 15 Eylül tarihinde, şüphe üzerine içinde bulundukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlılar Erdoğan Karakaya ile Ömer Ali Karakaya’ya uyuşturucu satan zanlı Uğur Özbayır yakalandı.

Gazimağusa’da önceki gün tespit edilerek gözaltına alınan zanlı Özbayır tutukluluk talebi ile 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar Erdoğan Karakaya ile Ömer Ali Karakaya ise ek süre talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek tüm zanlıların 3’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucuyu 400 TL’ye aldılar

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 15 Eylül saat 15.00 sıralarında Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde şüpheli görülen Erdoğan Karakaya yönetimindeki araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın kapısının iç tarafında 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütün ile karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Erdoğan Karakaya ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Ali Karakaya’nın gözaltına alındığını ifade eden polis, zanlılardan Erdoğan Karakaya’nın ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi 13 Ağustos tarihinde zanlı M.Ö’den 8 gram olarak 400 TL’ye aldığını ve zanlı Ömer Karakaya ile birlikte içtiklerini itiraf ettiğini söyledi.

İfade üzerine zanlı M.Ö’nün önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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