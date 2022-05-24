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Töre: Ara seçim, yerel seçimle birlikte olabilir!

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin böyle bir dönemde tatile çıkmasının yeni eleştirilere sebebiyet vereceğini belirtti.

24 Mayıs 2022 Salı 09:34
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Töre: Ara seçim, yerel seçimle birlikte olabilir!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’nin Meclis’te yayınlanan ‘Burası Önemli 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Yürütmede ya da muhalefette olsa da tüm milletvekillerine Meclis’te ciddi görevler düştüğünü belirten Töre, komite çalışmaları, mecliste nisap sağlanması ve alınacak kararları buna örnek gösterdi.

Hükümet çalışmaları nedeniyle, çok zaman kaybedildiğini, yasa çalışmalarının aksadığını, bunun da eleştirilere yol açtığını vurgulayan Töre, böylesi ortamda Meclis'in tatile çıkacak olmasının yeni eleştirileri gündeme getireceğini ifade etti.

Töre, “Bu yaz tatilinde, meclis anayasa gereği hangi hallerde toplanır, çok sıkıntılı bir durum. Toplantı için acil durum gerekir. Hükümet, bu toplantıları yapabilir mi; muhalefet anayasa mahkemesine götürür mü? Bunlarda ciddi soru işaretleri var. Bunca sıkıntıdan sonra, meclisin 3 ay tatili de büyük sıkıntı oluşturacağı bir gerçektir. Halk da bizi eleştirecektir. Hükümetle, siyasi partilerle, önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız” dedi

 “Kurulan hükümet meşrudur, anayasadan kaynaklanan bir hükümettir” diyen Töre, muhalefete saygı duyduğunu ancak, genel başkanın dışında hükümet kurma görevinin yapılmasının ilk kez yaşanmadığını anımsattı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis’i terk etmenin de doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Sine-i millet konusunda henüz Halkın Partisi milletvekillerinden istifa yazısı almadıklarını belirten Töre, 1 haftalık sürenin Perşembe günü dolacağını söyledi.

Töre, bunun kişiye özgü karar olduğunu, istifanın gelmesi halinde bunun önce başkanlık divanında ele alınacağını, istifa imzalarının, söz konusu vekil ya da vekillere ait olup olmadığının ve gerekçesinin sorulacağını, ardından da istifanın genel kurulda oylanacağını anlattı.

İstifa kabulü için mecliste çoğunluk gerektiğini, genel kurulun uygun bulması halinde, vekillerin meclisten geri çekileceğini söyledi.

Töre, soru üzerine, istifa gerekçelerinin değil, istifanın kendisinin oylanacağını anlattı.

 “HP Vekillerinin istifası gerçekleşirse ara seçim yerel seçimle birlikte olabilir"

İstifanın gerçekleşmesi halinde, ara seçimin, yerel seçimle birlikte olabileceğini açıklayan Zorlu Töre, seçim tarihinin de meclisin kararıyla belirleneceğini vurguladı.

Türkiye ile imzalanan protokol ile ilgili olarak da Töre, Meclisin yasama ile ilgili bölümle ilgilendiğini belirtti.

Sorunlara rağmen, devlete sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Töre, “ KKTC vardır. Ayaktadır. Yürütmesi, yasama organı ve yargısı vardır. Bir bütün halinde kurumsal yapıyı güçlendirerek gereği yerine getirilmesi lazımdır” dedi.

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