Meclis Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre “Lute’un ziyareti Nüfus ve Doğalgaz Politikası” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs meselesinde arabuluculuk çabalarının yıllardır devam ettiğini söyleyen Töre, çabaların bir yere varamadığını söyledi.

Rum tarafının görüşlerinin değişmediğini, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediklerini söyleyen Töre, Türkiye’nin garantisi olmazsa Kıbrıs’ın Girit gibi olacağını belirtti.

Töre, Rum tarafının daha fazla toprak istediğini, taleplerinin bitmediğini kaydetti.

Gönyeli’deki alt-üst geçit konusu ve üreticilerin zararlarının ödenememesi konularında hükümete eleştirilerde bulunan Töre, tarım ve hayvancının zorda olduğunu kaydetti.

Doğalgaz konusunda yaşanan gelişmelere değinen Töre, “İsrail ile Rum tarafı Akdeniz’i Yunan denizi haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye buna izin vermemelidir” dedi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kaldırılamayacağını söyleyen Töre, İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.

Töre, “Artık iki devlet konuşulmalıdır” dedi.

CAS çalışanlarının sorunlarına değinen Töre, hükümetin bu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.