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Töre: Artık iki devlet konuşulmalıdır

Töre “Lute’un ziyareti Nüfus ve Doğalgaz Politikası” ile ilgili güncel konuşma yaptı

25 Aralık 2018 Salı 15:18
Töre: Artık iki devlet konuşulmalıdır

Meclis Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre “Lute’un ziyareti Nüfus ve Doğalgaz Politikası” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs meselesinde arabuluculuk çabalarının yıllardır devam ettiğini söyleyen Töre, çabaların bir yere varamadığını söyledi.

Rum tarafının görüşlerinin değişmediğini, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediklerini söyleyen Töre, Türkiye’nin garantisi olmazsa Kıbrıs’ın Girit gibi olacağını belirtti.

Töre, Rum tarafının daha fazla toprak istediğini, taleplerinin bitmediğini kaydetti.

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Gönyeli’deki alt-üst geçit konusu ve üreticilerin zararlarının ödenememesi konularında hükümete eleştirilerde bulunan Töre, tarım ve hayvancının zorda olduğunu kaydetti.

Doğalgaz konusunda yaşanan gelişmelere değinen Töre, “İsrail ile Rum tarafı Akdeniz’i Yunan denizi haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye buna izin vermemelidir” dedi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kaldırılamayacağını söyleyen Töre, İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.

Töre, “Artık iki devlet konuşulmalıdır” dedi.

CAS çalışanlarının sorunlarına değinen Töre, hükümetin bu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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Doğru Söz 2018-12-25 15:54:10

Ne komiksin! Ahmaklara, kavgadan beslenen ve mutlu olanlara oynuyorsun. İsrai Akdenizli Yunan denizi haline getirecek ha! Kendi denizi olsa olnazmıymış? Fransa gibi bir süper güç, İtalya gibi Dünya savaşında baş aktör olmuş bir diğer güç , İspanya ve
diğerler da sen Zorlu Töre gibi Yunanistanı Bizans gibi görüyorlar. Ha o bile Akdeniz 'in 1/10 den fazlasına sahip değildi ya! Sn. Töre siz kafayı etmişsiniz. Ama küçük çocukların ruh ve beyinlerine zarar veriyorsunuz. Gerçek medeniyet ve demokrasi olsa sizin hakkınızda bu konuşmadan dolayı suç duyurusunda bulunurdum ama... yok! Sen gibiler çok.
Lütfen pisikiyatriste baş vurun! Sağlıklı beyinler diliyorum.

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Doğru Söz 2018-12-25 15:55:51

Bu yüz ifadesini, vücut dilinden anlayanlara ve pisikiyatrislere göstermek, neler derler acaba!

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