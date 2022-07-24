Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Töre, Beyarmudu Şehitlerini Anma Törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Beyarmudu Şehitlerini anma amacıyla düzenlenen törene katılarak  konuşma yaptı. 

24 Temmuz 2022 Pazar 14:27
0 Okunma
Töre, Beyarmudu Şehitlerini Anma Törenine katıldı
banner48

Töre, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar bir çok acı çektiğini, göçler yaşandığını ve katliamlara uğradığını, ama direnişi ve mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi. 

Beyarmudu bölgesinde olduğu gibi vatanın bir çok toprağında şehitler verildiğini ifade eden Başkan Töre,   onların verdiği mücadele ile bugünlere gelindiğini belirtti. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mücahit ve Mehmetçiklerin hediyesi olduğunu vurgulayan Töre, bunun kıymetinin iyi bilinmesini istedi. 

Davanın Kıbrıs Türkleri ile Anavatan tarafından birlikte yürütüldüğünü kaydeden Töre, “Öznemiz Türk Milletidir” dedi. 

Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonlandırmanın ve garantörlüğünü kaldırmanın onlara büyük bir ihanet olacağını ifade eden Töre şunları kaydetti: 

“Mehmetçik ile Mücahit birlikte bu topraklarda can verdi. Bu bayraklar hem göndere çektiğimiz hem de gönlümüzdeki bayraklardır. Onun için her zaman Mücahit olmaya, Mukavemetçi olmaya ve Mehmetçik olmaya hazırız”  

Törende şiir okunurken, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de bir konuşma yaptı, ayrıca din görevlisi tarafından şehitler için dua okundu. 

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreBeyarmudu Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Erenköy Mücahitlerine yapılan bu saygısızlık affedilemez”
“Erenköy Mücahitlerine yapılan bu saygısızlık affedilemez”
"Tam anlamı ile bir rezalettir"
"Tam anlamı ile bir rezalettir"
Son dakika! Osman Uzun görevden alınıyor
Son dakika! Osman Uzun görevden alınıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim