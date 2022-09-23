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Töre: Cezaevi'nin yükü hafifletilmeli

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Merkezi Cezaevini ziyaret etti.

23 Eylül 2022 Cuma 14:19
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Töre: Cezaevi'nin yükü hafifletilmeli



Ziyarette, Cezaevi yetkililerinden çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgiler alan Töre, mahkumlar ile sohbet etti ve mahkumların cezaevi bünyesinde çalıştığı atölyeleri de gezdi.

Töre, burada yaptığı açıklamada cezaevinde hükümsüz yargılananların da bulunduğuna işaret ederek bu kişilerin yargılanma süresinin hızlandırılması gerektiğini, bu durumun da mevcut haliyle zaten yetersiz olan cezaevine daha da büyük bir yük getirdiğini kaydetti.

Genellikle özellikle öğrenci olup kayıt dışı kalanlar ya da mültecilerin bu kapsamda olduğuna değinen Töre, cezaevinin yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Cezaevi yönetici ve personelinin zor bir görevi yerine getirdiğine değinen Başkan Töre, cezaevine düşen kişilerin ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmasının önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Başkan Töre, yakın zamanda hayatını kaybeden cezaevi çalışanı Alkan Olsun’a Allahtan rahmet, çalışma arkadaşlarına da başsağlığı dilerken, tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

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