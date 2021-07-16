Töre: CTP, TDP’nin kuyruğuna takıldı

20 Temmuz’da KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisinde gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak.

Bu gelişmenin duyurulmasının ardından muhalefet partileri sırayla tepkilerini göstermeye başladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) söz konusu toplantıya katılmayacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de Meclise gitmeyeceği dün gerçekleştirilen Parti Meclisinde kararlaştırıldı.

TÖRE: “DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Konuyla ilgili Güne Merhaba’ programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, böylesi bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade etti.

“CTP, TDP’NİN KUYRUĞUNA TAKILDI”

CTP’nin aldığı bu kararı “TDP’nin kuyruğuna takıldı” şeklinde değerlendiren Töre, “Sayın Erdoğan’a tepkinizi başka türlü gösterebilirdiniz, bu çok sert bir tepki şeklidir” dedi.

Muhalefet partilerinin bir sonraki seçimde iktidara ortak olma gibi ihtimallerinin de olduğunu ve alınan bu kararın doğru olmadığını belirten UBP Milletvekili Töre, “Bütün partiler bir şekilde dönem dönem hükümette görev aldılar, bu yaklaşım doğru değil” şeklinde konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası