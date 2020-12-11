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TÖRE: “DAĞLIK KARABAĞ’IN ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILMASI KKTC’DE DE BAYRAM HAVASI YARATMIŞTIR”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diasporası’nı kabul etti. Töre, Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bayram havası yarattığını söyledi.

11 Aralık 2020 Cuma 16:34
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TÖRE: “DAĞLIK KARABAĞ’IN ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILMASI KKTC’DE DE BAYRAM HAVASI YARATMIŞTIR”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diasporası’nı kabul etti. Töre, Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bayram havası yarattığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Töre’ye Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılan bölgesinden getirilen toprak takdim edildi.

Karabağ’dan getirilen bu toprağın özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduğunu ifade eden Zorlu Töre, gelen heyete teşekkür ederek şunları söyledi:

“Azerbaycan bizim milletimizdir. Acılarımız, sevinçlerimiz bizimledir. Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılması Türk dünyasında olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bayram havası yaratmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman askerlerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. En erken zamanda Azerbaycan’ı ziyaret etmek istiyorum.”

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