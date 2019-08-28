Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Töre, Denizli’de temaslarda bulundu ve konferans verdi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
Töre, Denizli’de temaslarda bulundu ve konferans verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Denizli’de temaslarda bulundu ve konferans verdi.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli’ye gidip temaslarda bulunan Töre, Denizli Valiliği’ni, Denizli Belediyesi’ni, Denizli Pamukkale Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Pamukkale TV’de programa katıldı.

Töre, Mefkure Mektebinde ise, “Milli Meseleler ve Kıbrıs Davası” konulu konferans verdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, konferansta özetle şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Ordusu Kıbrıs Türk halkı için kutsaldır. Rum-Yunan ikilisi megali idea peşindedir. Zihniyetleri hiç değişmedi, değişmeyecektir. Kıbrıs’ta ortak devlet kurulmuştu. Bu devleti Rumlar işgal ettiler. Biz de kendi devletimizi kurduk, yeniden ortak devlet arayışları için yapılan müzakereler sonuçsuz kalıyor. Bizler kendi devletimize sahip çıkmalıyız. Milli devletimizi yaşatmak, şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere borcumuzdur. Rumlar ve Yunanlılar şimdi de Doğu Akdeniz’i doğal gaz aramalarıyla işgale çalışıyorlar. Ama Anavatanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna müsaade etmiyor. Türk ordusu ayaktadır.”

(BRT/TAK)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı
Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim