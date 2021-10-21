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Töre: “Elinde bilgi varsa üç adayı da zan altında bırakmadan açıklasın”

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 09:48
651 Okunma
Töre: “Elinde bilgi varsa üç adayı da zan altında bırakmadan açıklasın”
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Bahar Sancar - ÖZEL HABER

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Skandal videoyu izlediğini söyleyen Töre, kendisine videonun 5-6 farklı yerden geldiğini söyledi.

KKTC’nin geneline videonun nasıl yayıldığına şaşıran Töre, “Bu tür şeylerle siyaseti dizayn etmenin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. 

Başbakanın söz konusu skandal videoyla ilgili olarak yaptığı açıklamada rakiplerini işaret ettiğini ve bunu da üzerine almadığı söyleyen Töre, “Sayın Hamza Ersan Saner kendisinin rakibi olan 3 arkadaştan üçünü de kasteden bir ifade kullandı. Ben bunu kabul etmiyorum ve etik değerlere yakışmadığını düşünüyorum. Rakiplerini de işaret etmesini şahsım için doğru bulmadım. Ben böyle bir şeyi asla yapmam ve asla kabul etmem. Dolayısıyla Sayın Saner buna açıklık getirmelidir. Eğer elinde herhangi bir aday hakkında bilgi ve belge varsa, onu da 3 kişiyi de zan altında bırakarak değil, daha açık bir şekilde izah etmesini bekliyorum. Bu açıklamayı yakıştırmadım ve doğru da bulmadım” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreÇiğdem Aydın
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