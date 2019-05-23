Töre hükümetin KKTC ve halka hayırlı olmasını diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı bir açıklamayla

7 Ocak 2018 seçimlerinden sonra kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin dağılmasından sonra kurulan UBP-HP Hükümeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, halka ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin de yasama döneminde komitelerin hızlı çalışmalar yaparak beklenen yasaların ve reformların yapılmasının en büyük arzuları olduğunu kaydeden Töre, kurulan yeni hükümetin Cumhuriyet Meclisi’ne ve siyasete olan güveni yeniden tesis etmesini temenni ettiğini belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, yeni hükümetin bir-iki yıllık hükümetler yerine dönemini tamamlayana kadar en az 3 yıl devam eden bir koalisyon hükümeti olması, istikrar getirmesi ve siyasete olan güveni artırması dileğinde de bulumdu.

Töre, “Milli Kıbrıs davamızda Anavatanımız Türkiye ile uyumlu bir çalışma yürütülmesini ve devletimize sahip çıkılmasını da canı gönülden diliyorum. Rum zihniyetin değişmeyeceğine göre daha fazla zaman kaybetmeden milli davamızın gereği yerine getirilmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır denmesini ve devletimize dört elle sarınılmasını istiyorum” dedi. (BRT/MAIL)